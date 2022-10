Ternana, Mantovani: “Vittoria col Palermo? Abbiamo gestito bene. Il campionato…”

Inizio di campionato a mille per la Ternana guidata da Cristiano Lucarelli, terzo posto in classifica e 16 punti raccolti nelle prime otto gare. Quattro vittorie consecutive per gli umbri, che quest'anno hanno perso solamente in due occasioni. Reduce dal netto 3-0 rifilato al Palermo, la Ternana prepara la delicata trasferta di Benevento. A proposito dell'ottimo inizio, è intervenuto il difensore umbro Valerio Mantovani. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione “Luci al Liberati” in onda su “AM Terni Television”: