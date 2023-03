Ternana, Mantovani: “A Palermo abbiamo accolto bene Lucarelli. Testa al Genoa”

Momento non positivo per la Ternana, sia sul campo che in ambito societario. L'ultima vittoria delle Fere risale al ventotto gennaio contro il Modena, quattro pareggi e due sconfitte nelle recenti sei gare. Il ritorno di Cristiano Lucarelli in panchina, dopo le dimissioni di Andreazzoli, ha portato ai pari contro Palermo e Benevento. Il patron Bandecchi si è recentemente sfogato in conferenza stampa dopo un duro confronto con i tifosi.