Ternana, Lucarelli: “Obiettivo dichiarato, siamo indietro. Corrado e Pettinari…”

Estate turbolenta per la Ternana , già dal termine dello scorso di campionato di Serie B . I mancati playoff e la stagione opaca, poi la fine della proprietà B andecchi-Unicusano con il passaggio a Nicola Guida . L'addio del direttore sportivo Leone e l'avvento recente dell'esperto Capozucca . Il messaggio dalla dirigenza, così come del tecnico Lucarelli , è stato chiaro. Questo sarà una sorta di anno di transizione, obiettivo è volare basso e salvarsi. Intervenuto in conferenza stampa dopo l'amichevole a Cascia, Lucarelli ha affrontato diversi temi, dal mercato alla prossima stagione:

"Per salvarsi dobbiamo trovare 4 squadre che faranno meno punti di noi. Il presidente ha già detto qual è la massima aspirazione di quest'anno, non ho detto niente di diverso rispetto a quello che ci siamo detti con il presidente e Capozucca. L'obiettivo è dichiarato, mi dispiace se qualcuno si è sentito turbato da queste considerazioni, ma è la realtà. Siamo indietro e lo sappiamo, ci sono tante difficoltà, abbiamo giocatori in uscita, sono entrati altri che ci daranno una mano non nell'immediato. Questo si chiama realismo, la gente di Terni non vuole essere presa in giro. Per le promesse illusionistiche sanno dove andare. Donnarumma e Pettinari assenti? Nessun acciacco, sapete benissimo perchè non sono stati schierati. Ci sono indicazioni chiare che giocatori con ingaggi importanti devono trovarsi un'altra sistemazione. Corrado? Non è sul mercato, solo se arriva una proposta indecente".