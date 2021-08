Ternana, Lucarelli: “Dobbiamo completarci. Martella e Donnarumma acquisti top”

Le parole del tecnico degli umbri in vista del prossimo campionato di Serie B

Al termine del match il tecnico Cristiano Lucarelli si è presentato in conferenza stampa, dove ha risposto alle curiosità dei giornalisti. Dopo il dominio della scorsa Serie C c'è tanta curiosità intorno a questa squadra con l'allenatore toscano che è convinto che Alfredo Donnarumma e Bruno Martella alzeranno notevolmente il bagaglio tecnico della squadra, ma serviranno comunque altri tre rinforzi per rendere ulteriormente competitiva la squadra di Terni: "Donnarumma e Martella danno maggiore consapevolezza a tutti e ci potrebbero far fare il salto di qualità. Non cambiano gli obiettivi ma cresce di più l'autostima. Dobbiamo completarci, almeno tre innesti arriveranno. Portiere? Noi ci sentiamo a posto, non abbiamo necessità impellente di sostituire Iannarilli. Se però c'è la possibilità di migliorare perché no. Poi si giocheranno il posto. Ianna è una persona eccezionale. Sa che la B è un altro campionato, un nuovo portiere lo stimolerà ancora di più. Siamo in B ed è giusto cosi, in tutte le coppie dev'esserci alta competitività".