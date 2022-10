Ternana, Leone: “Serie B torneo più bello d’Europa. Obiettivo? Rispondo così”

Inizio di campionato a mille per la Ternana, primo posto in solitaria con 19 punti e solamente due sconfitte nelle prime nove gare. Al secondo anno di Serie B dopo la promozione diretta dalla C, la compagine guidata da Cristiano Lucarelli punta direttamente al massimo campionato. A proposito del percorso delle Fere, è intervenuto il direttore sportivo rossoverde Luca Leone. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di CityNow.it: "