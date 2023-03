Ternana, Leone: “Ripresentare Lucarelli è un’emozione, dobbiamo fare di più”

Momento complicato in società per la Ternana . Dopo la sconfitta maturata domenica contro il Cittadella , il patron Bandecchi ha affrontato in un duro faccia a faccia i tifosi, sfogandosi poi in conferenza stampa. Al termine della gara del "Liberati" sono arrivate inoltre le dimissioni del tecnico Aurelio Andreazzoli , sostituito per l'imminente gara contro il Palermo da Cristiano Lucarelli , alla sua seconda avventura stagionale con i rossoverdi. Il tecnico ex Parma si (ri)presentato oggi in conferenza stampa, durante la quale ha preso la parola anche Luca Leone , direttore sportivo della Ternana. Di seguito le sue dichiarazioni:

"In 15 anni che faccio questo lavoro non mi era mai capitata una situazione simile, Cristiano è stato un compagno d'avventura importante in questi due anni e mezzo e presentarlo nuovamente è emozionante. Ci tenevo a ringraziare Andreazzoli, ho grande rispetto e stima per lui e ha svolto un ottimo lavoro in questi mesi a Terni. Ora dobbiamo ricominciare, ci sono poche chiacchiere da fare e dobbiamo pensare alla Ternana per ottenere quello che si siamo prefissati nonostante i problemi legati ai risultati più che al gioco. Dobbiamo creare serenità intorno alla squadra, ci sono state cose sulle quali non voglio tornare. Dobbiamo cercare di ottenere il massimo dei risultati. Questa squadra, questa città ci sono entrate nel cuore, mi sento di dire che dobbiamo fare qualcosa di più. L'ho detto ai ragazzi: quello che stiamo facendo non basta, dobbiamo fare di più".