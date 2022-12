Ternana, Leone: “Andreazzoli scelta importante per il futuro. Ringrazio Lucarelli”

"C'è grande stima per l'allenatore. Abbiamo fatto una scelta importante. Siamo molto contenti per la scelta, per il presente e il futuro della Ternana. Sono molto, molto contento. Devo un saluto ma anche un ringraziamento personale a Cristiano. Dico Cristiano perché per me è stato un compagno di viaggio, un amico, l'allenatore della Ternana. Abbiamo vissuto un anno con il Covid qui al campo condividendo le nostre vite. Per me è un'emozione parlare di lui. Si è interrotto semplicemente un rapporto professionale. Cristiano è in questi due anni e mezzo perché ha scritto pagine importanti. Gli auguro tutte le fortune per il futuro della sua carriera. Ho 54 anni. Ci sono stati tanti saluti e ringraziamenti per tanti ex compagni, allenatori e colleghi. L'importante è che resta una pagina importante come noi dobbiamo scriverne altre".