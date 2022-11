Ternana, l’annuncio di Bandecchi: “Arriva Andreazzoli, progetto di lunga durata”

La notizia era nell'aria, pochi istanti fa la conferma: Aurelio Andreazzoli sarà il nuovo allenatore della Ternana. "Abbiamo puntato sul nome di Aurelio Andreazzoli, abbiamo intavolato una trattativa che è stata breve ed Andreazzoli ha deciso che la Ternana è la squadra giusta per un progetto di lunga durata - l'annuncio di Stefano Bandecchi, patron delle Fere, ai microfoni del 'Tg3 Umbria' -. Noi abbiamo parlato con lui, era la nostra prima scelta. Stavamo sostituendo un allenatore che ci ha fatto vincere la serie C e che era settimo in campionato. Andreazzoli ha vinto la serie B, ha fatto molto bene in serie A, quindi è il profilo giusto", le sue parole.