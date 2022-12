Ternana, l’addio di Lucarelli: “Grazie ai tifosi per l’affetto, distacco doloroso…”

Affetto e stima da parte dei tifosi delle "Fere" per Cristiano Lucarelli , ormai ex tecnico della Ternana , che ne ha annunciato l'esonero dopo la roboante sconfitta esterna per 3-1 contro il Pisa . Nelle prossime ore il club umbro annuncerà il successore del coach di Livorno alla nuova guida tecnica, che con ogni probabilità sarà Aurelio Andreazzoli , che nelle scorse ore ha trovato l'accordo per la risoluzione consensuale con l' Empoli . Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram Cristiano Lucarelli ha voluto salutare tutti i tifosi delle "Fere" legati profondamente all'ormai ex tecnico rossoverde. Di seguito uno stralcio testuale del suo video e la clip pubblicata dall'ex attaccante.

"Un buongiorno ai tifosi della Ternana, questo video è per loro perché mi avete mandato tantissimi messaggi, inondato di affetto. Io vi ringrazio tantissimo anche se non avevo bisogno perché più volte in questi anni mi avete dimostrato la stima e l’affetto nei miei confronti, vi ringrazio ancora di più perché sono stati 3 anni bellissimi, Terni è stata la città dove sono stato più anni a lavorare sia da calciatore che da allenatore dopo Livorno, che è casa mia. E' un distacco diverso, sicuramente doloroso per le tante persone per bene che ho conosciuto a Terni con un animo nobile e che mi mancheranno sicuramente. Vorrei ringraziare tutti i tifosi per il grande sostegno verso questa squadra e a me, spero che questo rapporto possa continuare nonostante quello che è successo".