Ternana, Falletti: “Siamo in salute, a Pisa bisogna far gol. La mia forma fisica…”

IL CAMPIONATO -"Stiamo lavorando molto. L'altra settimana abbiamo caricato un po' e tutto sta funzionando. La gara col Pisa? Penso che dobbiamo continuare come stiamo facendo, bisogna fare gol e basta. La squadra è in salute e gioca bene, in fase difensiva stiamo dando le migliori garanzie non subendo gol. Ci manca di segnare e speriamo di poter fare meglio a Pisa".