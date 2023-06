Ternana, ecco Tagliavento: “Linea verde e contenimento costi, agiremo così”

Nelle scorse ore, l'annuncio: Stefano Bandecchi non è più il presidente della Ternana . "Sto dando le dimissioni da presidente dell’Università Niccolò Cusano e della Ternana. Sarà Tagliavento l’amministratore unico. Il presidente della Ternana sarà un altro. Bandecchi ha lasciato tutti gli incarichi e non conta più niente né all’interno della Ternana, né di Unicusano", le sue parole in un video pubblicato sul proprio account Instagram. Dopo l'elezione a sindaco della città, dunque, il numero uno del club umbro ha deciso di rassegnare le dimissioni.

Dopo le dichiarazioni rilasciate a sorpresa da Bandecchi, chi si è espresso in vista del nuovo campionato di Serie B 2023/2024 è proprio Paolo Tagliavento. "Iscrizione? Già presentata venerdì. Inizieremo oggi con una riunione con il direttore sportivo e l’ufficio amministrativo per gestire tutti i momenti e fare un calendario d’incontri per le esigenze della società - ha detto al microfoni del 'Corriere dell'Umbria' -. Contenimento costi societari e linea verde con l’ingresso in rosa di molti giovani. Queste saranno le linee guida a cui noi risponderemo, cercando sempre di migliorare giorno dopo giorno in piena continuità con il grande lavoro fatto dal presidente Stefano Bandecchi".