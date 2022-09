Ternana, Di Tacchio: “Serie B difficile, ogni gara una finale. Noi grande gruppo”

"Pensiamo solamente a questo, si aspetta una gara importante e complicata". Lo ha detto Francesco Di Tacchio , intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport". Diversi i temi trattati dal centrocampista della Ternana : dalla vittoria conquistata in occasione del derby con il Perugia , alla prossima sfida in programma sabato pomeriggio in trasferta contro il Cittadella .

"Potrebbe darci ancora più consapevolezza per crescere a livello di mentalità. Se vogliamo fare la nostra strada è fondamentale la continuità. Il Perugia è alle spalle e a Cittadella dovremo giocare con attenzione. Sono aggressivi e lottano senza mai darsi per vinti. Ci vorranno concentrazione e applicazione. La loro identità. Il modello Cittadella è conosciuto in questa categoria. Cambiano tanto negli anni ma restano sempre con un’impronta precisa e i meriti vanno alla società che non è più una sorpresa. Sanno lavorare bene", le sue parole.