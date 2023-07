Ternana, definito il cambio proprietà: Nicola Guida è il nuovo presidente

La trattativa di chiusura, il cosiddetto closing, è iniziato alle 18 in uno studio notarile a Roma. Come riportato da Ternananews.com, proprio oggi è stata definito passaggio di quote fra la vecchia proprietà della Ternana Calcio (l'Università Niccolo Cusano, facente capo al Sindaco, Stefano Bandecchi) e Pharmaguida, di Nicola Guida appunto. La cifra versata si aggira intorno ai 7 milioni di euro.