Ternana, Defendi: “Serie B difficile, quest’anno città importanti e piazze storiche”

Poco più di un mese e prenderà via la nuova stagione di Serie B , quest'anno più intensa e combattuta che mai. Definita da molti addetti ai lavori come una "Serie A2", il campionato cadetto 2022/23 vedrà la partecipazione di diverse grandi piazze del calcio italiano: non solo le neopromosse Palermo e Bari , ma anche Cagliari e Genoa provenienti dalla Serie A . A proposito della difficoltà della prossima stagione, è intervenuto Mario Defendi , centrocampista della Ternana . Di seguito le sue dichiarazioni al Corriere dello Sport:

"Mi aspetto una Serie B difficile e molto competitiva, come al solito. Sono rappresentate città importanti, piazze storiche con bacini di utenza enormi. Anche per questi motivi sarà affascinante e sarà bello giocare spingendo al massimo dall’inizio alla fine. La squadra da battere? Sarebbe facile dire le retrocesse dalla Serie A, che prevedo fortissime. In realtà, la B ogni anno regala sorprese. Probabilmente mai come in questa stagione ci sarà equilibrio. Noi abbiamo tutta l’intenzione di vendere cara la pelle in ogni occasione"