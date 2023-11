Ternana, de Boer: “Serie B, che livello. Ora dobbiamo iniziare a vincere”

Il centrocampista della Ternana scalda i motori in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio.

"Giocare? Certo, sarebbe bello. Mi sto allenando bene". Lo ha detto Kees de Boer, intervistato ai microfoni de "Il Messaggero". Diversi i temi trattati dal centrocampista della Ternana: dal suo ambientamento in Italia, con il classe 2000 approdato in Umbria lo scorso settembre, agli obiettivi degli uomini di Roberto Breda, prossimo avversario in campionato del Palermo di Eugenio Corini. Ma non solo... "La lingua è difficilissima, comunque si impara sul posto. Ora, qualcosa di più la capisco. Più di quanto riesca a dire. Posso giocare ovunque. Sinistra, destra, centro. E’ uguale. Mi piace giocare la palla e gioco per i compagni. Con il Venezia ho giocato 10 minuti, con lo Spezia 20. Poi i 30 nell’amichevole a Frosinone. Ora mi sento più in forma. Sono arrivato a settembre e avevo giocato l’ultima partita ai primi di giugno, anche se poi mi ero allenato da solo. Ne ho risentito. Ho dovuto fare un lavoro diverso", le sue parole.