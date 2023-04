Ternana, club in silenzio stampa: “Bisogna essere in grado di capire ciò che si dice”

Situazione precaria in casa Ternana, nonostante l'andamento più o meno positivo in campionato. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, culminate con le dimissioni di Andreazzoli e la tensione tra il patron Bandecchi e i tifosi, si presenta una nuova bagarre per il club umbro. A seguito di alcune dichiarazioni rilasciate al termine del match perso malamente contro il Venezia, la società ha annunciato il silenzio stampa per i prossimi giorni. Ecco la nota del club: