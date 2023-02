Ternana-Cittadella, Andreazzoli: “Concentrati solo sul campo. Gare ravvicinate…”

Dopo la netta sconfitta nel derby contro il Perugia , la Ternana torna al "Liberati" dove ospiterà il Cittadella . Scontro chiave per la zona playoff, in caso di vittoria i rossoverdi farebbero un passo importante per la classifica. Il clima in casa umbra però non è dei migliori, con le voci che circolano da giorni sulla vendita del club da parte del patron Bandecchi . In vista del match contro i veneti, il tecnico delle Fere Aurelio Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo giá messo una pietra sopra al derby. Abbiamo avuto segnali positivi ed altri negativi da questa partita. E per l’ennesima volta siamo stati penalizzati oltre i nostri demeriti. Il gol di Partipilo era onestamente buono mentre il loro vantaggio andava sicuramente annullato per falli su Sorensen e Mazzarani. C’era anche una palla ‘trattenuta’. Abbiamo lavorato tutta la settimana per preparare una gara molto difficile, dentro giorni difficili. Certi fatti non si possono schivare anche se si cerca di non farsi influenzare. Vorremmo giocare una gara rilassata e con concentrazione. La squadra l’ho vista bene e hanno lavorato al massimo come sempre. Dobbiamo concentrarci esclusivamente sul campo. In questo campionato non ci sono squadre che si battono da sole. Il Cittadella ha cambiato molto a gennaio e i risultati gli stanno dando ragione. Esce fortificata dalla vittoria con la Reggina, per di piú dopo un doppio svantaggio. Speriamo di recuperare un po’ di energie per queste tre gare e credo che anche qualche ragazzo oggi indisponibile potrá tornare a darci una mano"