Ternana, Bandecchi pronto alla rivoluzione: Sabatini e De Rossi il duo dei sogni

Secondo quanto riportato dal quotidiano - Il Messaggero - la società umbra starebbe sondando due nomi su tutti. Walter Sabatini per il ruolo di polo manageriale e Daniele De Rossi come allenatore. Due figure, entrambe ex Roma che scalderebbero non poco una piazza come quella di Terni.

IL D.S. Manager illuminato e visionario, artefice di una parabola professionale costellata di grandi intuizioni e lungimiranti operazioni di mercato. Una parata di talenti cristallini scovati in tempi non sospetti e lanciati nell'olimpo del grande calcio, una competenza profonda e trasversale sublimata da una rara sensibilità di matrice umana e calcistica. Walter Sabatini è certamente uno dei dirigenti più qualificati e completi del panorama calcistico italiano, che ha prestato la sua opera professionale per club del calibro di Lazio, Palermo, Roma ed Inter, firmando lodevoli imprese gestionali e tecniche anche al timone dirigenziale di società di livello come Bologna e Salernitana.

In seguito a quest'ultima esperienza in terra campana, l'ex ds rosanero sembra avere la possibilità di rientrare in pista, questa volta dalla Serie B e magari proprio a capo della dirigenza della Ternana.

IL TECNICO Daniele De Rossi è reduce da un'esperienza molto complicata alla Spal, nella quale ha rimediato un esonero alla sua prima volta da allenatore. Il mister capitolino in biancazzurro ha cercato di proporre un calcio moderno, infatti, non ha mai negato di voler portare le sue squadre a essere in grado di costruire dal basso, per dar vita a manovre fluide e di qualità. Il suo 3-5-2 però non sempre ha dato questi segnali tangibili. Inoltre sono stati i risultati negativi a costargli la panchina in quel di Ferrara dopo quindici punti totalizzati in sedici gare disputate.

Ripartire dal ritiro estivo, con la possibilità di gestire buona parte del mercato con un direttore sportivo di fiducia come Sabatini, sarebbe l'ideale per un allenatore dalle grandi visioni, ma che è ancora alle prime armi. La Ternana potrebbe creare una coppia dalle grandi prospettive.