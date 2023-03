Ternana, Bandecchi: “Lucarelli diverso, a Palermo me ne sono innamorato…”

GLI SPUTI -"Tifosi è una parola generica: quando sono entrato allo stadio c’era un gruppo di persone che mi insultava e un altro che applaudiva timidamente. Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce: in un mese sono diventato un criminale, un evasore e un esaltato mentale. Io avevo un amico, del quale hanno parlato tutti bene e tutti hanno detto che era un poverino: è stato ammazzato a calci e pugni in casa, è diventato un eroe per questo. Io non ho la stessa indole. Come sempre, i rapporti nel calcio li complicano i risultati. Ovunque se vinci sei un fenomeno, se perdi sei un cretino. In più: se la squadra vince, il presidente non conta niente. Se perde, il presidente è un cretino. E non vale solo per Bandecchi: non sapete quanti presidenti, dalla Serie A alla Serie C, mi hanno chiamato per dire finalmente qualcuno che dice quello che pensiamo. E io avrei preferito non farlo, infatti mi scuso con tutti gli italiani per bene che hanno dovuto assistere a quella scena: spero i miei figli non la vedano mai e per questo sono mortificato. Però dico: attenzione a vivere in questa nazione, non c’è un progetto per il futuro da nessun punto di vista. Prima o poi qualcuno si deve ribellare a questa cosa, ci sono le rivoluzioni silenziose e quelle per bene. È inutile continuare a fare le stesse cose, negli ultimi trent’anni non ce n’è andata bene una".