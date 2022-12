Ternana, Bandecchi e la prima di Andreazzoli: “Nessuno ha la bacchetta magica”

Poco meno di un'ora e sarà Venezia-Ternana , match che aprirà la quindicesima giornata del campionato di Serie B . La prima sulla panchina delle Fere per Aurelio Andreazzoli , approdato in Umbria appena due giorni fa, dopo la scelta da parte di Stefano Bandecchi di sollevare dall'incarico Cristiano Lucarelli .

"Purtroppo dopo l’esonero di Lucarelli, non una cosa piacevole, abbiamo fatto la ricerca che dovevamo fare. Cosa succederà? Lo vedremo. Ma non da Venezia, perché quella è una partita che potremmo mettere nelle mani di Mammarella, perché è farina del sacco di Mammarella - ha dichiarato il presidente della Ternana, come riportato da 'CalcioFere' -. Sicuramente, con incentivi, intuizioni e consigli di Andreazzoli. Bisogna essere onesti. Nessuno può arrivare e cambiare le cose con la bacchetta magica. Certamente, mi aspetto che la squadra abbia una reazione positiva a questo cambio e che vada dietro in maniera corretta al nuovo allenatore che, a mio avviso, ha molto da poter insegnare", ha concluso.