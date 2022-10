Ternana, Bandecchi: “Botta di c*lo e noi in Champions, se leggo i giornali…”

Zero a due. E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio allo Stadio "Pier Cesare Tombolato". Una vittoria, quella conquistata dalla Ternana in trasferta in occasione della settima giornata di Serie B , centrata grazie alle reti messe a segno da Antonio Palumbo e Mamadou Coulibaly . Un successo, il terzo di fila in campionato, che permette alla compagine umbra di volare al quinto posto a quota tredici punti. Frutto di quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte.

"Ho visto la rassegna stampa che mi hanno mandato e ho visto che abbiamo vinto il campionato di Serie A e la Champions è a due passi - ha dichiarato il patron della Ternana, Stefano Bandecchi, attraverso il suo profilo Instagram -. Signori, abbiamo fatto la settima partita. Per botta di culo siamo messi ancora in una situazione decente. Oggi la classifica è totalmente falsa, vuoi per chi è ai vertici e vuoi per chi è infondo. Il campionato di Serie B è lungo, anzi lunghissimo. Mancano 31 partite e in queste 31 partite ci saranno momenti di grande gioia e di grande dolore. Restiamo tutti con i piedi per terra in modo tranquillo e determinato", le sue parole.