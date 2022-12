Ternana, Andreazzoli: “B complicata. Tornover? Mi fa piacere gratificare tutti”

Le dichiarazioni rilasciate alla vigilia della sfida contro il Sudtirol

"Se la posizione del Cagliari rispecchia la classifica e quella è la loro qualità allora è un campionato molto difficile. Il Cagliari è una squadra molto, molto forte e ben guidata. Se quelli che gli stanno sopra sono più forti, come dice la classifica, ci aspetta una stagione complicata". Lo ha detto Aurelio Andreazzoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sudtirol, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Druso". Reduce dalla vittoria conquistata contro il Cagliari, il tecnico della Ternana si è espresso sul momento della sua squadra. Ma non solo...

"Il Sudtirol è una squadra scorbutica e prima di aver perso contro il Genoa aveva fatto risultati importantissimi, hanno diverse qualità. Lo schieramento del Sudtirol? Abbiamo lavorato anche considerando il loro modo di giocare. Non è che noi rinunciamo al nostro gioco, ma qualche accorgimento in base alle loro qualità lo faremo. Turnover? E' una domanda che non mi pongo più di tanto. Abbiamo giocato due partite in poco tempo. La seconda è un problema relativo, per quanto riguarda la terza qualche considerazione in più va fatta. In questo momento non so chi andrà in campo. Devo vedere tutti. mi fa piacere gratificare tutti", ha spiegato l'ex Empoli.

INDISPONIBILI -"Abbiamo avuto qualche problemino negli ultimi giorni, ma concentriamoci su chi è sano e ho a disposizione. Capanni non sta bene, ha un po’ di febbre, non verrà con noi. Favilli ha una caviglia gonfia, ha preso una botta, stamattina ha provato e non ce la fa a venire. Non ha fatto in tempo a rimettersi che si è infortunato di nuovo. Defendi per ora lo considero un difensore, ma con le sue qualità potrebbe giocare anche a centrocampo, si è allenato con il gruppo e sta bene. Io gradisco avere un piano A, non un piano B o C, lavorare molto per il piano A. Poi quando sai far bene le cose è logico che può capitare che devi adottare anche gli altri piani. Ora voglio rafforzare i concetti del piano A, come la mentalità e la consapevolezza".

TATTICA - "Quando abbiamo la palla abbiamo le qualità per tenerla. Lavoriamo molto su questo aspetto. Gli dedichiamo molto tempo. E' un aspetto migliorabile. Ci sono aspetti poi che riguardano la tattica che possono essere interpretati in maniera diversa. Ieri li abbiamo allenati, oggi ne abbiamo parlato. Domani mi aspetto di vederli in campo. Cosa mi aspetto dalla partita di domani? Di fare un po' di più rispetto alle prime due partite. Non abbiamo potuto lavorare molto sul campo, ma abbiamo parlato e i ragazzi sono recettivi. La settimana pulita ti permette di lavorare meglio".

DA PETTINARI A GHIRINGHELLI -"Pettinari? Bisogna considerare, non solo per lui ma in generale, che non aveva un ritmo di gare che gli consentisse di esprimersi al meglio. E' evidente che questo scotto lo paghi. Sono molto contento di quello che fa lui. E' sempre disponibile per il lavoro della squadra. Non è lì solo per mettere in risalto le sue qualità. Con un pizzico in più di fortuna oggi avrebbe segnato già una doppietta e mi riferisco a Venezia. Ghiringhelli? Ha fatto una buona prestazione, ma anche lui non ha i 90 minuti delle gambe. E’ stato protagonista insieme a tutta la difesa, mettendo un paio di bei cross", ha concluso Andreazzoli.