Serie C-Girone C, la Ternana a un passo dalla promozione: domenica le Fere in Serie B se…

La Ternana sempre più vicina alla promozione.

Complici le sconfitte di Avellino e Bari nel weekend, rispettivamente contro Catania e Catanzaro, la compagine umbra potrebbe vincere il campionato di Serie C già domenica 28 marzo. Gli uomini di Cristiano Lucarelli, infatti, distano 12 punti dall’Avellino e 19 punti dal Bari a sole sette giornate dalla fine della regular season. Ragion per cui, potrebbero approdare in Serie B in caso di vittoria di entrambe le gare in programma questa settimana: mercoledì 24 marzo, la Ternana sfiderà in trasferta il Potenza, mentre domenica, sempre lontano dalle mura amiche, affronterà il Bisceglie. A quel punto, servirebbe che la Virtus Francavilla fermasse gli irpini: con un pareggio le Fere festeggerebbero la promozione diretta in cadetteria.

In caso contrario, se l’Avellino dovesse battere anche la Virtus Francavilla, risulterà decisivo lo scontro diretto tra la Ternana e la squadra di Piero Braglia, in programma il prossimo 3 aprile allo Stadio “Libero Liberati”.