Palermo-Ternana, Lucarelli: “Vincendo non avremmo rubato nulla, Pigliacelli decisivo”

"Siamo contati fisicamente, anche oggi abbiamo subito un infortunio. L'impegno non era facile, il Palermo ha un bravo allenatore e dietro ha una società che ha ambizione. Il Barbera trascina, non era facile. Io sono arrivato ieri sera a mezzanotte, non ho potuto fare allenamenti. I ragazzi sanno come mi piace approcciare le gare da un punto di vista di fame, devo dire che ci siamo andati vicini. In almeno 4 occasioni Pigliacelli decisivo. Onestamente abbiamo fatto al netto del momento un'ottima partita anche e soprattutto per il valore dell'avversario. Rimane il rammarico, se avessimo vinto non avremmo rubato niente. Considerato il valore del Palermo bisogna dare merito ai ragazzi per essere venuti qui a costruire così tanto. Questo è un punto di partenza per portare in porto questa nave"