Lucarelli: “Ringrazio i tifosi, prestazione d’appartenenza. Brunori forte, Tutino…”

"I tifosi vanno ringraziati, di martedì sera venire in 70 è una dimostrazione di attaccamento. Noi abbiamo fatto una prestazione di appartenenza a questi colori, è un passettino per tornare alla normalità. Si è parlato poco di calcio e la squadra ne ha risentito. Ho sentito oggi per la prima volta il presidente, ieri il direttore sportivo mi ha chiamato dicendomi di venire qui a Palermo questa sera. In questa squadra c'è tanto del mio, una media di vittorie di oltre il 60% da quando siedo su questa panchina. Pensavo di non farcela ad arrivare in tempo, ma è stato tutto molto naturale. Spirito importante, c'erano tante difficoltà. Siamo venuti con sedici effettivi, c'erano tanti ragazzi della Primavera. Ai ragazzi ho detto che sapevano già come io esigo il modo in cui vengono interpretate le partite. Mi aspettavo una gara di cuore e i ragazzi hanno messo in campo anche contenuti tecnici importanti. I ragazzi sono stati bravi, non era facile fare la partita a Palermo. Domenica abbiamo una partita importante che ci dirà cosa possiamo dire in questo campionato. Brunori è forte, i numeri parlano da soli. Numeri importanti, quando un attaccante la butta dentro ha fatto il 100% di quello che si gli chiede. Il Palermo dispone di tanti giocatori che in questa categoria fanno la differenza come Tutino. Per noi affrontare questi giocatori poteva essere complicato, non gli abbiamo dato profondità perché loro amano attaccare gli spazi. Li abbiamo aspettati e abbiamo ridotto il loro spazio"