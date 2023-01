Calciomercato Ternana, blindato Martella: l’ex Brescia rinnova fino al 2025

La Ternana mette a segno un'operazione importante nell'ultimo giorno di calciomercato, nonostante non si tratti di un nuovo acquisto. Come riportato da Tuttomercatoweb, il club umbro blinda il laterale sinistro Bruno Martella .

L'ex Brescia e Crotone firmerà un rinnovo di contratto biennale fino al 2025 con le Fere. Accostato nelle ultime settimane al Palermo, Martella era uno degli obiettivi del binomio dirigenziale rosanero formato da Rinaudo e Zavagno. Dopo un iniziale accordo tra le parti, compreso l'entourage del giocatore, la Ternana ha scelto di non privarsi di un elemento di valore in vista della corsa ai playoff e alla promozione in Serie A.