Sudtirol, verso il Palermo: problemi per Bisoli, 7 assenti per la gara del “Barbera”

Il Sudtirol prepara la gara esterna contro il Palermo , in programma sabato 1 ottobre alle 15. Inizio di campionato in crescendo per gli altoatesini, che dopo tre sconfitte nelle prime tre hanno collezionato due vittorie e un pareggio.

La settimana in vista della gara del "Barbera" non è iniziata nel migliore dei modi per gli uomini di Pierpaolo Bisoli. Nella giornata di oggi arriva l'infortunio anche per Hans Nicolussi Caviglia, che si aggiunge ad altre sei indisponibilità registrate nei giorni scorsi. Come riporta Biancorossibznews.com, dovrebbero saltare il Palermo Sprocati, Siega, Vinetot, Voltan, Marconi e Belardinelli.