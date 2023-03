SudTirol, Rover: “A Bolzano come una famiglia, mi sento a casa. Ritorno all’Inter…”

Secondo miglior marcatore della rivelazione SudTirol , l'attaccante Matteo Rover è uno dei simboli della compagine altoatesina. Dopo la formazione nelle giovanili dell' Inter , il classe 1999 è approdato nel SudTirol nel 2019 in Serie C . Con i biancorossi ha poi conquistato la promozione in cadetteria, dove si è affermato tra i migliori dei suoi e sta disputando un ottimo campionato, così come l'intera franchigia di Bisoli . Lo stesso Rover ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ItasportPress, soffermandosi anche sul suo futuro:

"Per noi il quarto posto ha un significato molto importante. Non pensavamo di raggiungere questa posizione in classifica in questo momento del campionato. Stiamo dando il massimo e ottenendo grandi risultati. Bisogna continuare così. Qui mi sento a casa. Conosco bene la città, la società, i miei compagni di oggi e quelli che sono andati via. Ho un rapporto speciale con tutti. A Bolzano si è creata una famiglia. Di giocare a calcio con i grandi. Poi andando avanti ho iniziato a sognare la Serie A e spero che si realizzi presto questo mio desiderio. Ho trascorso finora quattro anni fantastici e vissuto grandi emozioni soprattutto negli ultimi due anni. In ogni caso ringrazierei la società che mi ha fatto crescere tanto. Tornare a Milano? Certo che ci vorrei tornare, sarebbe un sogno che si realizza. Per meritare quella maglia bisogna fare bene al Südtirol e dare tutto"