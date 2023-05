SudTirol, Poluzzi: “Playoff? Eviterei Cagliari e Parma. Obiettivo quarto posto”

A due giornate dal termine della Serie B, il SudTirol ha quasi blindato il quarto posto e l'accesso diretto alle semifinali dei playoff. Stagione da rivelazione per gli altoatesini, neopromossi dalla C e alla prima stagione in cadetteria, attualmente in classifica dietro solamente a grandi piazze come Frosinone, Genoa e Bari. Nel prossimo impegno di campionato, i biancorossi se la vedranno contro il Cittadella. In vista del match, il portiere Giacomo Poluzzi ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dell'Alto Adige: