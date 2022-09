Sudtirol, Poluzzi avverte: “A Palermo per fare nostra partita, la sosta ci servirà”

Uno a uno. E' questo il risultato maturato sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio Druso di Bolzano. "Hanno fatto il classico gol della domenica". Ha esordito così in conferenza stampa il portiere del Sudtirol, Giacomo Poluzzi, al termine della sfida contro il Cosenza. "Non l'ho vista partire, ero coperto dagli avversari e dai miei compagni. Purtroppo non ci voleva, penso che meritavamo molto di più. Ci deve servire da lezione, dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento e la stessa fame per tutta la partita, soprattutto in un campionato come questo", le sue parole.