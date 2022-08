Sudtirol, Pfeifer: “Certi obiettivi irraggiungibili con Zauli. Nuovo allenatore…”

"Il nuovo allenatore? Puntiamo ad averlo per la seconda giornata. Cosa è successo con Zauli? C’è stata una profonda analisi tecnica da parte del ds Bravo che ha visto il lavoro giornaliero del mister. A quel punto è venuto a informare la società sul fatto che non si sarebbero potuti raggiungere certi obiettivi, nonostante un confronto molteplice con il mister. Sono sorte visioni differenti, quando questo accade ogni collaborazione è destinata a terminare. Cosa non ci ha convinto? La metodologia adottata da Zauli con la squadra. Quando si nota una crescita, il risultato sportivo è relativo perché vedi una prospettiva all’orizzonte. Se c’è la sensazione che questo non possa verificarsi, allora si prendono strade diverse. Se Zauli è rimasto deluso? Bisognerebbe chiederlo a lui, non posso rispondere al suo posto. Bisoli o Marcolini? Il giorno della separazione con Zauli c’erano già 8-10 nomi a circolare. Ma sono semplicemente i profili disponibili sul mercato. Non posso dire se tra i nomi citati ci sia il nuovo tecnico, è una gara tutt’oggi ancora aperta".