SudTirol-Palermo: i convocati di Bisoli per la sfida ai rosa di Corini

E' tutto pronto per la sfida tra Sudtirol e Palermo, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma questo pomeriggio alle ore 14:00 allo Stadio "Druso". Dopo il pareggio ottenuto lo scorso weekend al "Renzo Barbera" contro la capolista Frosinone, la squadra di Eugenio Corini vorrà tornare a conquistare i tre punti per non perdere il treno playoff.