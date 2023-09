Sudtirol, lesione muscolare per Merkaj: l’attaccante salta il Palermo. I dettagli

Le ultime sulle condizioni dell'attaccante biancorosso in vista della sfida tra Palermo e Sudtirol, in scena domenica.

Silvio Merkaj salterà Palermo-Sudtirol , gara in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". In relazione a quanto indicato dallo staff medico del club biancorosso, in seguito agli ulteriori accertamenti disposti, l'attaccante classe 1997 ha riportato la lesione muscolare di primo grado del soleo sinistro.

Il calciatore, dunque, prosegue il percorso di recupero disposto "e nel corso della prossima settimana verrà rivalutato anche al fine di poter individuare i tempi precisi di rientro in gruppo", informa la società altoatesina. Per questo motivo, Merkaj non partirà con i compagni di squadra alla volta del capoluogo siciliano, dove questo weekend andrà in scena la sfida valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B.