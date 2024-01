Sudtirol, Kurtic: “Legato ai colori biancorossi, soddisfazioni in Italia…”

ESPERIENZE IN ITALIA- "Sono stato in molti posti, ma qui ho trovato uno dei luoghi più belli. Il mio primo pensiero è proiettato al campo, alla volontà di lottare in ogni partita, in ogni allenamento e dare sempre il massimo per questa maglia, per questa realtà con la volontà di raggiungere l’obiettivo comune, che rappresenta la cosa più importante. La serie B è un campionato molto impegnativo. Ho conosciuto realmente questo club lo scorso, grazie al grande risultato che ha colto, inoltre ritrovo qui due ex compagni di squadra, Masiello all’Atalanta e Poluzzi alla SPAL. Andrea, con cui ho condiviso un’ottantina di partite con l’Atalanta, oltre che un ex compagno è anche un amico e il suo ruolo in questo mio trasferimento è stato importante. In Italia mi sono sempre trovato bene, ho cambiato diverse squadre, ma sono stato sempre il più professionale possibile ovunque sono andato, dando sempre il mio massimo in ogni occasione. Come detto, sono molto contento di essere tornato in Italia, dove ho ottenuto delle belle soddisfazioni, tra cui la salvezza con l’Atalanta e l’anno dopo la qualificazione all’Europa League".