Sudtirol, Bravo e l’addio di Zauli: “Meglio prendere strade diverse se…”

Nel dettaglio, il club ha reso noto che "in seguito a visioni sportive diverse le strade con l'allenatore Lamberto Zauli si dividono consensualmente". La guida tecnica della squadra è stata temporaneamente affidata al vice allenatore Leandro Greco e allo staff tecnico in carica. In attesa del sostituto.

"Sono convinto che ci sia un percorso che un club come il Südtirol debba fare e questa è la base - ha dichiarato il direttore sportivo del Sudtirol Paolo Bravo dopo l'annuncio, come riportato da Il Corriere dell'Alto Adige -. Se non si è d’accordo ci si confronta e si prendono strade diverse, come è accaduto. A Brescia in panchina ci sarà Leandro Greco poi faremo le nostre valutazioni, con calma e razionalità".