SudTirol, Bravo: “Bisoli grande allenatore. Terzo posto? Pensiamo alla salvezza”

“Sono molto fortunato a lavorare in un club come questo. Qui le decisioni si prendono in modo ragionato e ponderato. Mi hanno sempre supportato, anche quando avrebbero potuto mettermi in discussione. Bisoli è un grande allenatore. Con lui si è trovato un incastro fin da subito. Siamo terzi, ma tutti sanno che non è quello il nostro posto. Dobbiamo pensare prima alla salvezza. Masiello ci ha dato qualcosa in più. Belardinelli e Rover andranno presto in Serie A. La Red Bull non sta entrando nella nostra società, voci di giornale. Il Frosinone è la squadra che mi ha più colpito, la migliore che ho visto. Mentre il Parma è la squadra che mi aspetto di vedere presto nelle zone nobili. Idem il Como, che ha una grande rosa. Dispiace per Gattuso, con cui ho giocato. Ma sono certo che avrà altre chance per mettersi in mostra. Gli mando un abbraccio”.