Sudtirol, Bisoli: “L’anno scorso favola irripetibile. Favorite per la promozione…”

Il SudTirol è stata sicuramente la rivelazione della scorsa stagione di Serie B . Da neopromossa, e alla prima storica stagione in cadetteria, la compagine altoatesina ha conquistato la semifinale playoff, arrendendosi al gigante Bari . Il condottiero e artefice della scalata è stato Pierpaolo Bisoli , tecnico ex Brescia specialista della Serie B . Il tecnico biancorosso, che siederà sulla panchina del SudTirol anche per questa stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Trivenetogoal.it. Tra i temi toccati gli obiettivi per la prossima annata, il mercato e le favorite per la promozione:

"Quella dell’anno scorso è stata una favola irripetibile da conservare nei ricordi, quest’anno vogliamo essere una squadra che vuole mantenere la categoria. Non siamo più la Cenerentola e gli altri ci vedranno con occhi diversi, lo spirito e l’entusiasmo sono però gli stessi: ringrazio la società e il direttore sportivo Bravo per avermi messo a disposizione già l’80 per cento della squadra. Dopo la sconfitta in semifinale con il Bari mi sono preso un giorno per decidere se restare o meno, non perché volevo andare via, ma per capire se avevo lo stesso entusiasmo e la stessa forza per trasmetterlo a tutto l’ambiente. Mi sono detto, ma perché cambiare? Qui ho tutto, un ds con cui sono in sintonia, un club organizzato, persone che stimo. Cosa manca alla rosa? Un difensore, un esterno e un secondo attaccante, a patto che non vada via nessuno. Le favorite per la promozione il prossimo anno? Palermo, Parma, Samp, Spezia e Venezia, se tiene Pohjanpalo"