SudTirol, Bisoli: “Benevento di altra categoria, non abbiamo paura. L’obiettivo…”

Dopo il successo ottenuto nella sfida di sabato 1 ottobre andata in scena allo stadio "Renzo Barbera" contro il Palermo di Eugenio Corini , il SudTirol di Pierpaolo Bisoli si proietta alla prossima gara di Serie B , forte del sorprendente risultato sulla formazione rosanero, che alimenta l'obiettivo salvezza della compagine di Bolzano. In vista della gara contro il Benevento guidato da Fabio Cannavaro , in programma domenica 9 ottobre alle ore 16:15 allo stadio "Drusio", il tecnico della squadra biancorossa è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i sanniti. Di seguito le dichiarazioni di Bisoli .

"La squadra ieri era molto stanca. Abbiamo fatto una partita contro la primavera ma per i miei standard è stata una giornata di quasi riposo. Purtroppo abbiamo perso Rover. Abbiamo recuperato, invece, sia Belardinelli che Nicolussi. Non so ancora chi giocherà titolare. Devo ancora valutare diversi aspetti. Il Benevento è una squadra che lotta per vincere il campionato. Hanno giocatori di categoria superiore e quindi sono convinto che vorranno migliorare la loro classifica. Noi, però, non abbiamo paura di nessun avversario. Ci aspetta una delle partite più complicate dall’inizio della stagione. Giorno dopo giorno stiamo costruendo una mentalità importante. Come già detto, abbiamo un fine ultimo che è quello della salvezza, quindi tutto ciò che facciamo è rivolto verso quell’obiettivo. Ora c’è una bella empatia tra stadio e squadra”.