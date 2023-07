Sudtirol, Bisoli: “Adesso abbiamo più velocità, ma c’è ancora da lavorare”

Il Sudtirol prepara la seconda stagione consecutiva in Serie B, dopo il brillante scorso campionato concluso con la sconfitta in semifinale playoff. Gli altoatesini proseguono il ritiro in Val Ridanna, sede confermata per il dodicesimo anno di fila. Ieri, 20 luglio, la compagine di Pierpaolo Bisoli ha affrontato il San Giorgio in amichevole nel campo di Stanghe di Racines. Al termine della gara, terminata 9-0 per Poluzzi e compagni, il tecnico biancorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne de "Il Corriere dell'Alto Adige":