La Lega Serie B esalta il progetto SudTirol: “Esempio di gioventù e italianità”

La Lega Serie B mette in risalto il progetto SudTirol, che ha ottenuto già la qualificazione ai playoff da matricola

⚽️

Stagione da incorniciare per il SudTirol, che a due giornate dal termine del campionato di Serie B ha già raggiunto la qualificazione ai playoff. Alla prima, storica, promozione in cadetteria, la compagine biancorossa potrebbe addirittura classificarsi al quarto posto, dietro i giganti Bari, Genoa e Frosinone.

Un progetto a lungo termine iniziato già anni fa in Lega Pro e portato avanti adesso, sotto la guida in panchina di un tecnico esperto come Pierpaolo Bisoli. Ma c'è una caratteristica che rende il SudTirol quasi un unicum in Serie B, ossia il numero di italiani e U23 presenti in rosa. La Lega ha celebrato oggi proprio l'organizzazione e la progettualità del club altoatesino, mettendo in risalto alcuni dati sul minutaggio e l'importante dei calciatori giovani e italiani dell'organico di mister Bisoli. Ecco uno stralcio della nota:

"Fin qui, la percentuale di italiani utilizzati è addirittura pari al 90%, mentre, per quanto riguarda il minutaggio degli italiani u23, il dato è superiore al 95% sul totale degli u23 in squadra e pari ad un quarto del minutaggio totale dell’intera rosa. Numeri da capogiro e che confermano ancora una volta un esempio di sostenibilità e imprenditorialità di una squadra della Serie BKT che fonda sul territorio e sui giocatori nazionali il proprio successo.

Si evince chiaramente come il Sudtirol costituisca un esempio virtuoso e, considerando quanto riportato, al netto di un sorprendente quarto posto in piena zona playoff, grazie anche al lavoro di un allenatore esperto come il bolognese Pierpaolo Bisoli, i numeri forniti assumono ancor più valore.

Si tratta di una realtà che in pochissimo tempo è riuscita ad attirare gli occhi su di sé per i risultati calcistici ottenuti e per i valori territoriali che intende preservare nel tempo: basti pensare che il capitano, Fabian Tait, è altoatesino e non è il solo. Ad esempio i goleador della squadra, il veronese Raphael Odogwu, oppure il trevigiano Matteo Rover e il varesino Giovanni Zaro, il difensore con più gol all'attivo in campionato (5), ma anche gli stacanovisti Giacomo Poluzzi (36 presenze) e Filippo De Col (34). Inoltre, tra i centrocampisti con almeno due gol e due assist all'attivo in B, Luca Belardinelli è il secondo più giovane del torneo ad aver raggiunto questo traguardo."