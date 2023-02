Udinese-Spezia, Semplici: “Piccola soddisfazione ai tifosi. La mia su Gyasi e Nzola”

Le parole di Leonardo Semplici nel post Spezia-Udinese 2-2

⚽️

Parola a Leonardo Semplici. Il tecnico dello Spezia, nel post gara del match di Serie A tra i liguri e l'Udinese è intervenuto in sede di conferenza stampa, approfondendo la prestazione della squadra, al suo debutto in panchina. Di seguito le sue parole:

Il match: "Mi ero raccomandato con i ragazzi certe cose, siamo partiti bene, siamo riusciti a metterli in difficoltà sbloccando la gara e non siamo riusciti a segnare subito il secondo. Quando poi concedi certe occasioni è normale poter andare in difficoltà contro una squadra come l'Udinese. La mia squadra però deve provare sempre a fare queste partite, andati sotto abbiamo provato a fare alcune cose inserendo ragazzi come Maldini, siamo riusciti a pareggiarla, non a vincerla ma va bene così. Dopo solo due allenamenti non era facile, ringrazio i tanti tifosi venuti fin qua, gli abbiamo dato una piccola soddisfazione".

Assenza di risultati dovuti anche all'assenza di Nzola: "I numeri parlano chiaro, devo poi trovare un modo per concedere meno gol. Abbiamo comunque creato, non solo con Nzola. Come altri hanno altri giocatori anche noi abbiamo Maldini, Agudelo, ragazzi che mi auguro in queste 14 partite rimanenti possano dare il loro contributo. Ampadu in difesa? Ha fatto una grande partita, un giocatore di intelligenza medio alta, è destinato a una carriera importante".

Agudelo e Gyasi? "Agudelo lo sto conoscendo, è chiaro che vedi lo score fino ad oggi ti fai qualche domanda. Anche se dopo solo due allenamenti sto cercando di fargli capire quanto sia importante per lo Spezia. Può migliorare, può cercare di più il tiro, oggi ha messo un assist, sto cercando di dare la giusta mentalità, oggi siamo mancati un po' nel palleggio, ma sotto l'aspetto caratteriale e tecnico a ben figurato contro una squadra di valore. Per quanto riguarda Gyasi è il capitano, ragazzo straordinario, ci ho giocato contro in Primavera, è un ragazzo dai grandi mezzi, oggi anche in un ruolo non suo ha dato il suo contributo".

Si aspettava davanti Success dal primo minuto? "Io cerco di guardare molto la mia squadra e la preparo nel rispetto dell'avversario, indipendentemente da chi poteva giocare non avrei cambiato qualcosa, l'abbiamo preparata sia che giocassero con due punte che con un trequartista. Temevo potessero venire a schermare il nostro metodista ma non è successo".