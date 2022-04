Spezia-Venezia, Thiago Motta: “Vittoria fondamentale, Gyasi un esempio per tutti”

Le dichiarazioni di Thiago Motta, tecnico dello Spezia, al termine della gara vinta dai bianconeri contro il Venezia

"Siamo tutti uniti, squadra città e tifosi, per avere delle emozioni come quella di oggi pomeriggio. Merito dei ragazzi che hanno creduto nella vittoria fino alla fine, sia quelli partiti dall'inizio che i subentrati. Abbiamo ottenuto una vittoria contro una diretta concorrente e dobbiamo continuare così. Loro sanno che possono essere protagonisti, sia dall'inizio che durante la partita. Abbiamo oggi e domani per godere di questa vittoria e da lunedì pensiamo alla prossima. Queste vittorie sono fondamentali, ma ancora non ci danno la salvezza. Oggi abbiamo fatto una bella prestazione, ma da lunedì pensiamo alla prossima. Gyasi? da inizio anno ha giocato in difesa, a centrocampo, in attacco. È stato in panchina ad aiutare i compagni, quando è entrato ha dato il massimo: non è un caso che sia lui a fare gol davanti alla porta. Se lo merita, per tutti i giorni di lavoro. È un esempio per tutti, anche per me, è un ragazzo che è giovane e può farlo".