Spezia, ufficiale l’arrivo di Jagiello dal Genoa: l’annuncio del club ligure

Il centrocampista classe 1997 approda ufficialmente alla corte di Luca D'Angelo: ha scelto la maglia numero 97.

Mediagol ⚽️

Un nuovo rinforzo per Luca D'Angelo. Pochi istanti fa l'ufficialità: Filip Jagiello è un nuovo calciatore dello Spezia. Il centrocampista classe 1997 è approdato in Liguria a titolo temporaneo dal Genoa e indosserà la maglia numero 97. Di seguito, il comunicato diramato dal club in questione:

"Spezia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Genoa CFC, le prestazioni sportive del calciatore polacco Filip Jagiełło.

Classe 1997, centrocampista dotato di ottima corsa e buona qualità, Jagiełło cresce nella squadra della sua città, il Zagłębie Lubin, per poi trasferirsi in Italia, al Genoa, nella stagione 2019/20, durante la quale debutterà in Serie A totalizzando 11 presenze.

Il passaggio al Brescia nelle due stagioni successive segna per lui la piena affermazione nel calcio italiano, tanto che con la maglia delle rondinelle in Serie B totalizzerà 62 presenze, impreziosite da 9 gol e 7 assist. Ritornato in Liguria, nella stagione 22/23, si rivelerà uno dei grandi protagonisti del ritorno del Genoa in Serie A, con 34 presenze, 4 gol e 2 assist.

Centrocampista dinamico, abile nel palleggio e con ottimi tempi di inserimento, Jagiello può essere impiegato in più ruoli del centrocampo, tanto che in 96 apparizioni in Serie B ha saputo svolgere sia il ruolo di mediano che di mezzala d’inserimento, vista la sua grande duttilità e intelligenza calcistica.

Corsa, qualità tecnica, esperienza e visione di gioco: a 26 anni Filip Jagiełło è pronto ad affrontare la nuova sfida con indosso la maglia bianca numero 97!

Benvenuto Filip!".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.