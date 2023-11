Spezia, ufficiale: esonerato Alvini, pronto D’Angelo. I dettagli del contratto

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Massimiliano Alvini non è più l'allenatore dello Spezia. Dopo il 2-2 ottenuto sul campo della Ternana, il club ligure ha scelto di sollevare dall'incarico del tecnico originario di Fucecchio. Di seguito, il comunicato diramato dalla società sul proprio sito di riferimento.

"Spezia Calcio comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Il Club desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali".

Un avvio tutt'altro che brillante per lo Spezia, che occupa attualmente il diciottesimo posto della classifica di Serie B a quota dieci punti. Uno score frutto di una vittoria, sette pareggi e cinque sconfitte. Dieci i gol all'attivo, diciotto le reti subite in tredici partite. Intanto, Alvini - salvo inattesi colpi di scena - sarà sostituito da Luca D'Angelo, che in giornata firmerà il contratto che lo legherà allo Spezia fino al 2024. Ultime formalità prima dell'annuncio, con l'allenatore che dovrà liberarsi prima dal Pisa.