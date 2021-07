Spezia, Thiago Motta è ufficiale: l’annuncio social del club ligure

Thiago Motta è pronto a raccogliere la pesante eredità lasciata sulla panchina dello Spezia da Vincenzo Italiano

Thiago Motta raccoglie la pesante eredità lasciata sulla panchina dello Spezia da Vincenzo Italiano, quest'ultimo approdato alla Fiorentina. L'ex centrocampista di Inter e PSG è la scelta della nuova società bianconera del presidente statunitense Robert Platek. Come riporta TMW, l'ex tecnico del Genoa è arrivato in città ieri sera, dove si è subito recato in un hotel del centro e nel primo pomeriggio di oggi si è incontrato con il Chief Football Operations Officer, Riccardo Pecini, ex dirigente del Tottenham dal 2005 al 2008, per firmare il contratto che lo legherà al club ligure.