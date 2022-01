Milan-Spezia, Thiago Motta: “Godiamoci la vittoria. Arbitro? Il calcio è questo”

Le dichiarazioni di Thiago Motta, tecnico dello Spezia, al termine della gara contro il Milan, vinta dai bianconeri per 2-1. Al vantaggio iniziale di Leao, hanno risposto Agudelo e, in extremis, la rete di Gyasi

"Penso che tutte le vittorie che abbiamo fatto fino ad oggi sono belle vittorie. I giocatori stanno lavorando tanto. Stasera abbiamo fatto una bella prestazione e avuto un risultato positivo meritatamente. Ora godiamoci questa vittoria per un giorno, poi da dopo domani pensiamo già alla prossima. Ho la fortuna di avere un gruppo fantastico, anche nei momenti difficili che ci saranno in futuro. Noi proponiamo ai giocatori delle idee, ma poi sono loro i protagonisti che vanno in campo e fanno ciò che hanno fatto stasera, difendendo e attaccando insieme, e abbiamo avuto il premio alla fine di una squadra che non ha mollato. Ciò che si dice fuori non mi interessa, non ho tempo per queste cose. Penso ad allenare, ad avere momenti come quello di oggi. È fantastico: godiamoci la vittoria, però continuiamo con i piedi per terra. Come ha detto il nostro presidente la strada è ancora lunga e insidiosa; ci saranno momenti delicati e dobbiamo affrontarla da gruppo per raggiungere questo premio che è la salvezza".