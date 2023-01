Spezia, Nzola: “Classifica marcatori? Vincerà Osimhen, voglio fare 25 gol. Gotti top”

"Chi dice che ho un carattere ribelle non conosce il vero Nzola. Sono timido, ma se mi conosci bene sai che scherzo, rido... Come sta andando la stagione? Bene diciamo. La squadra sta lavorando bene, ogni partita cerchiamo di fare il meglio e ottenere più punti possibile.Gotti? Mi trovo bene, abbiamo un buon rapporto. Mi dà tanta fiducia ed io cerco di ripagarlo in campo. Dal gol con l'Atalanta al Torino? Ho avuto tempo anche per me l'anno scorso di pensare, di conoscermi un po' di più e la squadra, i compagni mi hanno aiutato tanto, abbiamo parlato, mi hanno detto che posso fare grandi cose. Mi aiutano e cerco di dare sempre di più anche per loro. Mister Italiano? Grande allenatore e grande persona. Quando sono arrivato a Trapani correvo dappertutto, appena arrivato facevo così e lui mi disse che se avessi continuato a correre così tanto non avrei mai segnato molti gol. Questo mi è rimasto in testa. Mi ha aiutato a rimanere in area e a non spendere energia per niente. Osimhen? E' l'avversario più forte che ho incontrato quest'anno, vincerà lui la classifica marcatori. Dove arriverò? Secondo posto, dietro Osimhen. Voglio fare 25 gol"