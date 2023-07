Spezia, Moro si presenta: “Qui gruppo forte, non ci nascondiamo. A Catania…”

Nuova avventura per Luca Moro , attaccante protagonista qualche stagione fa con la maglia del Catania in Serie C . Il classe 2001, dopo l'annata con il Frosinone , ha scelto lo Spezia per proseguire la sua carriera. Sei reti in trentaquattro presenze con i ciociari, con annessa promozione in Serie A . Adesso il centravanti riparte dai bianconeri. Nella giornata di oggi, Moro si è presentato allo Spezia in conferenza stampa dal ritiro di Santa Cristina. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Mi auguro che qui a Spezia sia un altro bell’anno della mia carriera, possiamo fare tanto e bene però in questo momento dobbiamo solo pensare a lavorare giorno per giorno, vedremo man mano che andremo avanti dove possiamo arrivare. Penso sia un anno molto importante per la mia carriera, dovrò cercare di ascoltare al massimo chi mi segue qui e cercare di crescere e migliorare. La stagione di Catania la porterò sempre nel cuore, è stato un periodo della mia vita che mi ha formato tanto sia come giocatore che come uomo; purtroppo quella stagione è stata cancellata dai dati per il fallimento della società, ma quello che ho provato a Catania mi rimarrà sempre. L'anno scorso a Frosinone, uno dei fattori ad avere inciso maggiormente è stato il gruppo, perché dall’entusiasmo poi venivano fuori le giocate dei singoli, dalle quali poi sono venuti anche i risultati decisivi; l'affiatamento della squadra è stato senza dubbio il fattore che ha saputo fare la differenza. Sappiamo di essere una squadra forte, da questo non ci nascondiamo, ma al tempo stesso sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per ottenere un buon risultato durante l’anno, perché ovviamente nessuno parte con la voglia di perdere e quindi sarà una vera lotta fin dalla prima partita, perché la Serie B è anche questa."