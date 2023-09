Spezia, Moro chiede tempo: “I risultati arriveranno. Catania? Non dimentico…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante dello Spezia: "Sono dispiaciuto per non aver potuto terminare la stagione a Catania".

"Stiamo lavorando bene anche se i risultati non sono arrivati". Lo ha detto Luca Moro , intervistato ai microfoni de "Il Secolo XIX". Diversi i temi trattati dall'attaccante dello Spezia che, dopo le sette reti messe a segno lo scorso campionato con la maglia del Frosinone , è approdato alla corte di Massimiliano Alvini in prestito al Sassuolo: dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine ligure, che in tre partite ha conquistato appena un punto, al suo trascorso in quel di Catania . Ma non solo...

"Per trovare il giusto equilibrio ci vorrà tempo, tanti giocatori vengono da esperienze diverse ma sono sicuro che quando arriveranno i risultati giocheremo più spensierati. Il mister mi chiede di andare spesso in profondità, penso che cambiare allenatore per un giocatore sia sempre formativo, perché apprendi cose nuove, diversi stili di gioco, sicuramente è utile per crescere. La gara contro il Venezia? Per fortuna la febbre è passata, mi sono sentito male la notte prima della gara, due giorni con 38° di temperatura ma sono già rientrato in gruppo", le sue parole.