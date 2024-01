Spezia, l’agente di Elia: “Arrivava da un infortunio a Palermo, sta facendo bene”

"Samardzic al Napoli? Indubbiamente il suo valore è indiscutibile, alza il livello di qualsiasi squadra. La stagione del Napoli è partita male, sicuramente il calciatore dell’Udinese potrebbe dare una mano". Così Matthias Veneroso , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato: dalle prestazioni offerte fin qui dalla Juventus di Massimiliano Allegri , reduce dalla vittoria in extremis conquistata all'Arechi di Salerno, al momento di Salvatore Elia che, dopo l'addio al Palermo , ha scelto di ripartire dallo Spezia . Ma non solo...

SERIE A -"Se mi aspetto rinforzi dall’Inter? Se dovesse andare via qualcuno dovrebbe rimpiazzarlo. Magari mi aspetterei un attaccante se partisse Sanchez. Ma non credo serva chissà cosa. E il Milan? Probabilmente ha bisogno di un attaccante, un vice Giroud, solido e affidabile. La Juventus è una squadra solida che Allegri sta plasmando a sua immagine e somiglianza facendola lottare per il titolo. Djalò sarebbe un ottimo acquisto. Per il resto quando le cose funzionano non occorre intervenire in maniera massiccia", le sue parole.